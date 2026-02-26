Le retiraron el catéter a Florencia Biain y comenzarán a bajar la sedación

En medio de la preocupación y la cadena de oración que se mantiene desde hace días, se conoció una novedad alentadora sobre el estado de salud de Florencia Biain, la joven que permanece internada en estado grave tras el grave accidente que sufrió al caer de su moto en la intersección de 11 de Septiembre y Nieto de Torres, en San Pedro, y que posteriormente fue derivada a un centro de mayor complejidad.

La actualización fue compartida por su madre, Angélica Marsico, quien expresó: “Hoy hay una pequeña noticia y para mí es muy grande, hace un ratito llegué del sanatorio y le sacaron el catéter de su cabeza a mi bella Flor, y van a empezar a bajar la sedación a ver cómo reacciona. Es día a día, ella no deja de estar en estado grave, pero es un avance importante”. En el mismo mensaje pidió que continúen las oraciones: “Les pido que sigan pidiendo por ella, oren no importa la religión, solo rezar porque ella los necesita. Yo necesito que me ayuden con sus rezos. Gracias infinitas”, remarcando que cada día representa un nuevo avance en su evolución.