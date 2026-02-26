Continúa la búsqueda del hombre que cayó al río tras el vuelco de una canoa

Sigue el operativo para dar con Sergio Gilli, de 50 años, quien permanece desaparecido luego del accidente náutico ocurrido en el río Paraná. El hombre viajaba junto a Gustavo Fussi cuando la embarcación en la que se trasladaban se dio vuelta y terminó hundiéndose. Fussi logró ser auxiliado y salir del agua, pero Gillio no consiguió ponerse a salvo.

De acuerdo a los primeros datos, ambos transportaban miel y navegaban frente a la zona de islas, en jurisdicción Baradero–Zárate, cuando el oleaje provocó el vuelco de la canoa. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 245 del Paraná y en el lugar trabaja personal de Prefectura Naval Argentina, con base en Zárate, que mantiene un intenso rastrillaje en el sector.