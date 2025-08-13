Imprudencia en Villa Ramallo: atropelló a un niño y huyó sin asistirlo

Anoche, alrededor de las 20, un niño de 4 años fue trasladado de urgencia al Hospital Gomendio tras ser embestido por una motocicleta que circulaba a contramano, sin luces y conducida por una mujer. El hecho ocurrió en calle 1° de Mayo, en Villa Ramallo, cuando el pequeño jugaba en la vereda junto a su padre y su hermano. Al poner un pie en la calle, fue rozado por la moto, lo que provocó un golpe en su cabeza.

Testigos describieron el rodado como una moto 110 cc negra, y a la conductora vestida con campera negra y pantalón con estampado animal print. La mujer no se detuvo para asistir al menor, quien sufrió lesiones leves y un gran susto, quedando el caso bajo investigación policial.