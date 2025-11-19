Juicio por abuso sexual: acompañamiento institucional a la víctima por parte de la ubsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad

La Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad informó que en el día de ayer, desde las 9 de la mañana, se llevó adelante el juicio oral y público en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 del Departamento Judicial San Nicolás, en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal ocurrido en perjuicio de una mujer de San Pedro.

Según detallaron, la Subsecretaría brindó traslado, acompañamiento y asistencia integral a la víctima antes de su declaración y durante toda la extensa jornada, tarea que estuvo a cargo de la subsecretaria Laura Monfasani.

Durante el debate, también fue citada a declarar como testigo experta la profesional de la OAV (Oficina de Atención a las Víctimas), Dra. Mónica Ortega, quien aportó elementos al tribunal sobre la dinámica del círculo de la violencia, los efectos que provoca en las mujeres y el impacto que pueden tener el perdón o la retractación de la víctima en estos procesos.

Además, estuvo presente Judith Sbaco, del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV).

La acusación fue impulsada por la Agente Fiscal Dra. Viviana Ramos de la UFI N.º 11, quien sostuvo durante todo el juicio la importancia de aplicar perspectiva de género en este tipo de causas.

Desde la Subsecretaría destacaron que celebran “este tipo de articulaciones con la justicia por lo beneficioso que resulta para las víctimas obtener condenas justas con perspectiva de género”.