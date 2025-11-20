Choque entre camiones en el km 144 de la Ruta 9: un conductor quedó atrapado
Un grave accidente de tránsito se registró este lunes en el kilómetro 144, en sentido hacia Buenos Aires. Como consecuencia del impacto, uno de los conductores quedó atrapado dentro del vehículo y tuvo que ser rescatado por personal de Bomberos.
El chofer herido fue asistido en el lugar por el SAME y trasladado posteriormente al Hospital para recibir atención médica.
Uno de los vehículos involucrados derramó su carga sobre la calzada, lo que obligó a desplegar un operativo de limpieza que podría extenderse durante varias horas.
La ruta permanece cortada y los desvíos se realizan a la altura del Cementerio Parque. Las demoras generan un colapso total del tránsito en toda la zona.