Abandonó a la mujer tras la caída: la investigación apunta a una posible agresión de género

La Justicia investiga un posible caso de violencia de género ocurrido durante la madrugada de este martes, luego de que una mujer de 43 años resultara lesionada tras caer de una motocicleta cuyo conductor, un hombre, se dio a la fuga tras el hecho.

De acuerdo a las primeras actuaciones, personal de la Estación de Policía Comunal tomó intervención tras una alerta del SAME 107 en la intersección de Mitre y Juan B. Justo. En el lugar no se encontraron vehículos, pero un testigo ocasional indicó que una motocicleta con dos ocupantes cayó sobre la cinta asfáltica y que, tras el episodio, el conductor abandonó a la mujer herida y se retiró del lugar con el rodado.

La víctima ya había sido trasladada al hospital local, donde se determinó que presentaba lesiones de carácter leve, salvo complicaciones. Ante la situación descripta, la UFI 11 y la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad intervienen en la causa y analizan si la caída fue consecuencia de una agresión previa por parte del conductor, línea investigativa que se encuentra en el centro del expediente.