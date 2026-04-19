INDEC: Los salarios volvieron a perder contra la inflación en febrero

Los ingresos de los trabajadores registrados aumentaron en promedio un 1,8% durante febrero, según el último informe difundido por el INDEC. Sin embargo, el dato quedó por debajo de la inflación del mismo período, ya que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,9%, marcando una pérdida de 1,1 puntos porcentuales en el poder adquisitivo.

El impacto fue mayor en el sector privado, donde los salarios crecieron apenas un 1,6%, es decir, 1,3 puntos por debajo de la inflación. De esta manera, los sueldos formales volvieron a quedar rezagados frente al aumento generalizado de precios, profundizando la caída del ingreso real de los trabajadores.