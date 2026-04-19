Accidente entre moto y auto: afortunadamente sin víctimas

Un accidente de tránsito se registró en la intersección de Las Heras y Segundo Sombra, donde personal policial acudió tras un llamado de alerta. En el lugar, una motocicleta 110 cc sin patente, conducida por un joven de 20 años, colisionó con un automóvil Peugeot manejado por una mujer de 45 años.

A pesar del impacto, no se registraron personas heridas y el conductor de la moto resultó ileso. El siniestro dejó únicamente daños materiales en los vehículos involucrados.