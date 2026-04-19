Detienen a un hombre por agredir a su sobrina de 11 años y amenazar a su hermana

Un grave episodio de violencia familiar se registró en una vivienda de Noseda al 900, donde personal policial acudió tras un llamado al 911 y procedió a la aprehensión de un hombre de 32 años. Según se informó, el sujeto habría agredido físicamente a su sobrina, una menor de 11 años, y además profirió amenazas de muerte contra su hermana, de 28 años, incluso en presencia de los efectivos.

Las víctimas fueron trasladadas al nosocomio local, donde una médica pediatra constató que la menor presentaba lesiones leves, mientras que la mujer resultó ilesa. Ambas recibieron asistencia de la Comisaría de la Mujer y la Familia. Interviene la UFI N° 7 de San Pedro, que dispuso la imputación y el alojamiento del acusado.