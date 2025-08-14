Operativo antidrogas en San Pedro: un detenido, cocaína valuada en más de $5 millones y armas secuestradas

Efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás, con apoyo de la UTOI, realizaron tres allanamientos simultáneos en San Pedro en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes. La investigación, iniciada meses atrás a partir de una denuncia anónima, fue dirigida por la UFI N° 7 de San Pedro y autorizada por el juez Román Parodi, del Juzgado de Garantías N° 1.

A través de tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento, la policía determinó que el principal investigado —un hombre con antecedentes penales— vendía drogas desde su domicilio en el barrio Fonavi I y utilizaba una motocicleta Yamaha XTZ, recientemente adquirida, para trasladar estupefacientes a otros dos inmuebles ubicados en calle Manuel Iglesias al 1400.

En el allanamiento del Monoblock 13 de Fonavi I, se logró la aprehensión del acusado y el secuestro de la motocicleta, 27 envoltorios de cocaína listos para la venta, un trozo compacto de la misma sustancia valuado en más de $5.000.000, dos armas de fuego, una balanza de precisión, dinero en efectivo y un teléfono celular. Los demás procedimientos también arrojaron resultados positivos.

Por disposición de la fiscal María del Valle Viviani, se incautó la totalidad de los elementos y se imputó al detenido por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego, quedando a disposición de la Justicia.