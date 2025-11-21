Denuncian un robo en una vivienda y piden colaboración para recuperar elementos sustraídos

Una vecina del barrio —identificada como Vanesa Clemente— denunció que el pasado lunes sufrió un robo en su vivienda, donde autores ignorados ingresaron tras saltar los cercos perimetrales, dañar cámaras de seguridad y forzar una reja y una ventana. Al momento del hecho no había moradores en el lugar.

Según informó la víctima, los delincuentes sustrajeron un televisor Hyundai, una torre de música Noblex y una computadora HP que contenía material de trabajo y archivos familiares de gran valor sentimental.

La damnificada difundió en redes sociales imágenes de cámaras donde se observa a un individuo caminando en dirección a su domicilio y, posteriormente, regresando con los elementos robados transportados en una sábana. De acuerdo a su testimonio, el sospechoso se retiró por Emilio Frers hacia el barrio Mitre.

La vecina solicitó colaboración a la comunidad para compartir la información y recuperar los objetos sustraídos. La denuncia fue radicada y se aguardan avances en la investigación policial.