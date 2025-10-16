Golpe al narcotráfico en Baradero: secuestraron cuatro kilos de cocaína y detuvieron a un sospechoso

Un importante operativo antidrogas se llevó a cabo este jueves en una vivienda del barrio Urbano de Baradero, donde personal de la División de Drogas Ilícitas de San Nicolás detuvo a un hombre e incautó cuatro kilos de cocaína, además de elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. El procedimiento comenzó a las 6 de la mañana y fue dispuesto por la fiscal de la UFI N.º 1 de San Nicolás, Dra. María Verónica Marcantonio, especializada en delitos de narcotráfico.

Durante el allanamiento, que se extendió hasta el mediodía, los efectivos hallaron tres lotes de cocaína fraccionados en 18 bolsas, además de 134 envoltorios en una caja y otros 55 en un recipiente dentro de un motorhome. También se secuestraron balanzas de precisión, bolsas y otros elementos de corte. En el lugar, además, fue incautada una escopeta, lo que derivó en una imputación adicional por tenencia ilegal de arma de fuego.

Fuentes policiales confirmaron que el detenido es oriundo de Baradero y que la investigación se venía desarrollando desde hace tiempo con la nueva estructura del área de Narcotráfico. El allanamiento fue considerado exitoso por las autoridades, que destacaron el trabajo coordinado entre la Fiscalía y las fuerzas policiales para desarticular una red dedicada a la venta de drogas en la región.

FUENTE: https://tulineadirecta.com.ar/