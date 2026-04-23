Fuerte choque en ruta 191 en la zona de La Delia: un auto despistó tras ser embestido desde atrás

Un siniestro vial se registró sobre la Ruta Provincial 191, pasando la zona de La Delia, jurisdicción de Arrecifes, donde una camioneta impactó desde atrás a un automóvil, provocando que este último despistara.

En el vehículo viajaban varias personas que debieron ser asistidas en el lugar por personal del SAME del Hospital Municipal. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre la gravedad de las lesiones, mientras se investigan las circunstancias del hecho.