Brutal crimen en la UP3 de San Nicolás: un interno fue asesinado a golpes

Un interno de la Unidad Penal N°3 de San Nicolás murió tras haber sido brutalmente golpeado dentro del penal. Se trata de Gustavo Emanuel Castro, quien en la tarde del lunes debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Felipe, donde ingresó sin signos vitales.

La fiscal Belén Baño confirmó el fallecimiento y señaló que, según las primeras investigaciones, el detenido habría sido agredido por otros internos en el pabellón 4 días previos al desenlace fatal. El martes se realizó la autopsia, que determinó que la muerte fue violenta, con resultado de hemorragia interna producto de los golpes.

La causa quedó en manos de la fiscalía de Baño, quien además se hizo presente en el lugar. Durante la jornada del martes, se llevó a cabo una requisa exhaustiva en el pabellón 4 y se tomaron declaraciones a otros internos, con el objetivo de identificar a el o los responsables del homicidio.