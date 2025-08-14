Fin de semana largo con tiempo variable, seguido de un inicio de semana con tormentas y vientos fuertes

El fin de semana largo comenzará con un viernes 15 de agosto con escasa amplitud térmica debido a momentos de abundante nubosidad. Las mínimas subirán levemente, mientras que las máximas serán similares o algo menores a las de hoy.

El sábado comenzará con buen tiempo en el AMBA y mínimas entre 6 °C y 8 °C. Sin embargo, hacia la tarde existe una baja probabilidad de lluvias, de intensidad leve a moderada, en el norte bonaerense y el AMBA.

Una perturbación en altura, que cruzará la cordillera a la altura de Mendoza el viernes, llegará el sábado al norte de la provincia de Buenos Aires y sur del Litoral. Este forzante, sumado a la humedad en niveles bajos favorecida por vientos del este, podría generar lluvias débiles y aisladas en el AMBA.

El domingo, Día de la Niñez, podría iniciar con inestabilidad residual sobre el centro-este del país. No se descartan bancos de niebla y neblina en zonas bajas o cercanas a cursos de agua del GBA, con probables lloviznas aisladas. El día tendrá nubosidad variable, mínimas de 8 a 10 °C en el GBA y cercanas a 12 °C en CABA, con máximas entre 16 y 18 °C.

Ciclogénesis profunda para el inicio de la próxima semana

El lunes, nuestro modelo de referencia, el ECMWF, prevé un aumento de la inestabilidad desde la tarde, con probables tormentas aisladas hacia la noche. Las mínimas subirán levemente y las máximas se mantendrán similares a las del domingo.

Tanto el GFS como el ECMWF prevén la formación de un centro de bajas presiones cercano a Santa Fe el martes, desplazándose hacia el sudeste bonaerense entre martes y miércoles. La diferencia radica en el tiempo: el GFS lo ubica más temprano; mientras que el ECMWF, lo ubica al mediodía.

Según el ECMWF, las tormentas más fuertes se concentrarían al sudeste de Santa Fe, sudoeste de Entre Ríos y norte bonaerense (zonas de Junín, Chivilcoy y Bragado). En el AMBA se esperan lluvias moderadas y vientos fuertes con ráfagas el martes, y tormentas eléctricas el miércoles por la mañana.

El GFS, en cambio, prevé lluvias débiles desde el lunes por la tarde y moderadas a la noche. El martes ubica las tormentas fuertes cerca del AMBA en la mañana, desplazándose hacia el este al mediodía, con mayor impacto en Lobos, Chascomús, San Miguel del Monte, La Plata y Verónica, y afectando la costa atlántica por la tarde. En el AMBA quedarían lluvias moderadas para la noche del martes.

Por el momento, no se prevé un descenso abrupto de temperaturas tras este evento de ciclogénesis.

Fuente: Meteored Argentina.