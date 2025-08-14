San Pedro campeón regional de la Copa País

La Selección de San Pedro se consagró campeona de la Región Buenos Aires Norte de la Copa País tras vencer en la final a la Selección de Chacabuco. El título se definió este fin de semana, coronando una campaña sólida y efectiva que ilusiona a todo el fútbol local.

En el partido de vuelta, disputado en la cancha de 9 de Julio, los sampedrinos se impusieron por 1 a 0 gracias a un gol de Gastón García. Con este resultado, el equipo selló un marcador global de 3 a 0, sumando la victoria al 2 a 0 obtenido en el partido de ida.