Esclarecen un hurto y aprehenden a un menor con elementos robados

Personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría logró esclarecer un hurto ocurrido el 10 de noviembre, tras la aprehensión de un joven de 16 años que intentaba darse a la fuga en la zona de San Martín al 3500, en el sector de barrancas.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron un teléfono celular Motorola G05 color verde y un televisor Noblex de 32 pulgadas, elementos que el menor ofrecía a la venta en la vía pública y que habían sido sustraídos a un hombre de 33 años días atrás.

El adolescente, señalado como un reconocido delincuente, quedó a disposición de la UFI del Joven, que interviene en la causa por hurto.