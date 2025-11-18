Colisión entre dos camiones provocó demoras en la autopista a la altura de Ramallo

Un accidente entre dos camiones se registró este martes en el kilómetro 220 de la Ruta Nacional 9, en el sentido Buenos Aires–Rosario, por motivos que aún se investigan. Producto del choque, uno de los vehículos volcó hacia la banquina, quedando recostado sobre uno de sus laterales.

A raíz del siniestro, el carril lento permanece cortado, lo que genera una importante congestión de tránsito en la zona mientras trabajan los servicios de emergencia y personal vial.

Uno de los conductores resultó con heridas leves y fue trasladado al Hospital Gomendio para su atención. Las autoridades continúan trabajando para despejar la traza y restablecer la circulación normal.

FUENTE: Radio Stylo 98.5 Ramallo