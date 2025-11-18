El STM destacó un 90% de acatamiento del paro y anunció que continuará con las medidas de fuerza

El Sindicato de Trabajadores Municipales, que conduce Juan Cruz Acosta, emitió un comunicado en el que informó que el acatamiento a las medidas de fuerza realizadas este martes alcanzó casi el 90% en las distintas dependencias del municipio. La organización adelantó que la protesta continuará este miércoles, con el objetivo de sostener el reclamo por mejoras salariales.

En el mensaje dirigido a los afiliados y a la comunidad, el gremio remarcó la necesidad de mantener la unidad en un contexto que calificaron como “complejo”, y advirtió que acompañarán a cualquier trabajador que sufra presiones o amenazas por parte de superiores.

El comunicado expresa:

“Compañeros y compañeras, el acatamiento de las medidas de fuerza fue de casi el 90%. Mañana redoblamos la apuesta y continuamos luchando por un salario más digno.

Es necesario que cada compañero y compañera pueda entender que, ante situaciones tan complejas, la única alternativa posible es la unidad de los trabajadores y trabajadoras.

La única lucha que se pierde es la que se abandona. Si algún compañero o compañera recibe alguna amenaza de algún superior, por favor informar para hacer las denuncias correspondientes.”