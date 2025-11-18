Baradero: un joven cayó desde una antena y terminó dentro de una veterinaria

Un insólito accidente se registró en la tarde del último lunes en la vecina ciudad de Baradero, cuando un joven de unos 30 años cayó desde una antena ubicada en Anchorena al 800, donde funcionan los nuevos estudios de LS2 Radio. Según se informó, el hombre —uno de los nuevos dueños del medio— había trepado a la estructura metálica, que cedió y se dobló mientras él permanecía arriba.

Al venirse abajo la antena, el joven intentó saltar, pero en lugar de pisar una chapa de acero apoyó sobre una superficie acrílica, que no soportó su peso. La caída continuó hasta el interior de la veterinaria Medipets, perforando un techo de fibrofacil antes de impactar contra el piso del local.

La vocera de Bomberos, Melina Genoud, relató en diálogo con TúRadio que “a las 15.10 horas fuimos alertados de una persona que había caído del techo y que terminó adentro de la veterinaria. Esta persona estaba subida a una antena, se dobla la antena de unos tres metros. Cuando la antena se venía doblando, salta, y justo en vez de posicionarse sobre una chapa de acero, pisa la chapa de acrílico y ahí cae sobre la veterinaria”.

Genoud agregó que “cuando llegamos al lugar subimos a la terraza, vimos a la persona en el piso. Inmediatamente, una persona que estaba en el lugar y que tiene conocidos en la veterinaria nos abrió y pudimos ingresar por ahí para hacer el rescate”. Señaló además que “tenía un golpe en la cadera, estaba consciente, todo el tiempo hablábamos con él” y remarcó que “la fijación que tenía la antena no estaba bien colocada, no estaba preparada para aguantar el peso de una persona”.

El director médico del Hospital, Carlos Baliela, confirmó también a TúRadio que el herido “es un paciente de 30 años, presenta una lesión en la zona de la cadera, se encuentra fuera de peligro y va a ser trasladado a través de su obra social a un lugar de mayor complejidad”. Además anticipó que “seguramente va a ser intervenido quirúrgicamente porque tiene una lesión en una zona de la cadera”.