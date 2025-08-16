El Hospital SADIV informó el alta de Lucila Franco, paciente que superó un cuadro de eclampsia posparto

Perfecto, acá te dejo la versión de la

El Hospital Privado SADIV difundió un comunicado en el que informó sobre la evolución favorable de Lucila Franco, quien el pasado 31 de julio ingresó a la unidad crítica con un cuadro de eclampsia posparto, requiriendo medidas inmediatas de soporte vital y cuidados intensivos constantes.

En el escrito oficial, la institución señaló:

“El 31 de julio, la paciente Lucila Franco ingresó a la unidad crítica del Hospital Privado SADIV por un cuadro de eclampsia posparto. Instaurando medidas inmediatas de soporte vital, requiriendo cuidados intensivos constantes. Gracias al compromiso de todo el equipo de profesionales, al apoyo de la ciencia y la tecnología puestas al servicio del paciente, al sostén incondicional de su familia y a su admirable fortaleza. Hoy celebramos su regreso al hogar, junto a sus seres queridos y de manera muy especial, con su bebé. Historias como la de Lucila nos recuerdan el motivo por el cual trabajamos cada día con pasión y compromiso. Detrás de cada paciente hay una vida y un futuro por delante”.

La paciente ya se encuentra en su hogar, recuperándose junto a su familia.