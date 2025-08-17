Buscan a Zoé Pérez de 15 años que falta desde el viernes en su hogar
Una adolescente de 15 años identificada como Zoé Pérez es buscada intensamente en San Pedro desde el viernes a la madrugada, momento en que salió de su vivienda y no regresó. La joven es de contextura delgada, tez clara, cabello castaño y ojos marrones. Al ausentarse vestía un pantalón gris con franjas de Adidas, buzo y camperas negras, además de zapatillas blancas.
Ante la falta de novedades, la familia realizó la denuncia en la Comisaría y la Fiscalía de turno interviene en la investigación.
Cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero se comunique de inmediato al 911.