El edificio de la Clínica Privada San Pedro será subastado

El Tribunal de Trabajo N°3 del Departamento Judicial San Nicolás ordenó la subasta pública del edificio donde funciona la Clínica Privada San Pedro S.A., ubicado en Belgrano 505. La medida surge en el marco de la causa laboral caratulada “González Clarisa Mariel c/ Clínica Privada San Pedro S.A. s/ Despido” y será ejecutada de manera electrónica por el martillero público Carlos Amabel Medina.

El remate se desarrollará entre el 8 y el 19 de septiembre de 2025, con una base de $84,6 millones, cifra que equivale a dos tercios de la valuación fiscal del inmueble. El predio saldrá a la venta libre de gravámenes y en condición de desocupado, aunque el edicto judicial aclara que la clínica mantiene deudas que superan los $15 millones por impuestos y tasas municipales, entre ellas ABL, servicios sanitarios, seguridad e higiene y tributos provinciales.

Para participar en la puja, los interesados deberán registrarse en el Registro General de Subastas Judiciales y realizar un depósito previo del 5% del valor base ($4,23 millones). Además, se dispusieron tres jornadas de visita al inmueble los días 25, 26 y 27 de agosto en horario matutino. El comprador adjudicatario deberá hacerse cargo del saldo del precio, los gastos de escrituración y la comisión del martillero, mientras que quienes no resulten ganadores recuperarán el depósito en garantía en forma automática.