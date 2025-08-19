Dos jóvenes fueron aprehendidos tras robar una mochila a una ciclista

En la mañana de ayer, personal de la EPC San Pedro desplegó un operativo cerrojo en las inmediaciones de Javier Rivero y Güemes, donde lograron la aprehensión de dos jóvenes de 18 y 23 años. Minutos antes, en Boulevard Moreno y Las Provincias, habían sustraído la mochila de una mujer de 52 años, que la llevaba en el canasto de su bicicleta.

Ambos fueron trasladados a la Comisaría local, donde quedaron imputados por el delito de hurto en tentativa y puestos a disposición de la Fiscalía en turno.