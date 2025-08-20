Choque en Ruta 1001 dejó tres personas con lesiones

En la mañana de ayer, personal del Destacamento La Tosquera intervino en un accidente ocurrido en el kilómetro 7 de la Ruta 1001, donde por causas que se investigan un camión Ford, conducido por un hombre de 40 años y acompañado por otro de 43, colisionó contra una camioneta Ford guiada por un joven de 25 años, quien viajaba junto a un acompañante de 55.

Como resultado, tres de los involucrados fueron trasladados por el Servicio de Emergencias 107 al hospital local, donde se constató que presentaban lesiones leves. La Fiscalía local inició actuaciones para establecer las circunstancias del siniestro.