Dos hermanos detenidos tras abandonar una moto robada

En la mañana de ayer, personal policial detuvo a dos hombres de 31 y 29 años en inmediaciones de Molina y Lucio Mansilla, luego de que intentaran descartar una motocicleta en la vía pública.

Según se informó, antes del arribo del móvil, los sospechosos habían dejado abandonada en calle Molina al 100 una moto tipo cross, marca Jianshe 125 cc color azul, que registraba pedido de secuestro activo desde el 18 de agosto de 2025 por un hecho de hurto agravado, con intervención de la UFI N°11 de San Pedro a cargo de la Dra. Vivian Ramos. El vehículo pertenecía a un hombre de 56 años, damnificado en la causa.

La Fiscalía dispuso que ambos aprehendidos permanezcan alojados en la dependencia policial hasta que se resuelva su situación procesal, mientras que la motocicleta será restituida a su propietario.