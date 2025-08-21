Detenciones: amenazas, encubrimiento, hurto, desorden público y tenencia de elementos robados

Durante las últimas horas, personal policial de San Pedro y San Nicolás realizó distintas intervenciones que derivaron en varias aprehensiones. Entre ellas, se destaca un allanamiento en calle Javier Rivero al 400, donde fue detenido un joven de 24 años acusado de amenazas y desobediencia, a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia. En el procedimiento, autorizado por el Juzgado de Garantías de San Nicolás, se secuestró un teléfono celular de interés para la causa.

En otro operativo, efectivos de la UTOI interceptaron en calle Alvear al 800 a un joven de 26 años que circulaba en una motocicleta KTM Duke 250 con pedido de secuestro activo por una causa de hurto agravado iniciada en el Departamento Judicial Mercedes. Además, en la madrugada, un hombre de la misma edad fue arrestado en Balcarce al 1000 por alterar el orden público en estado de ebriedad, al tiempo que se le secuestró un cuchillo.

La policía también retuvo a un joven de 28 años en Dávila y Hermano Indio cuando transportaba un horno eléctrico, un reloj de pared y pintura en polvo, sin poder acreditar la propiedad de esos elementos, lo que motivó su traslado a la comisaría. Finalmente, en Las Provincias y Alvear, un joven de 26 años fue aprehendido tras amenazar a su expareja, quien recibió asistencia en la Comisaría de la Mujer y la Familia. Todas las actuaciones quedaron a disposición de las fiscalías y juzgados intervinientes.