Cuatro detenidos: por capturas activas, drogas y desorden en la vía pública

En una serie de intervenciones realizadas durante las últimas horas, personal policial de la Comisaría local concretó cuatro aprehensiones vinculadas a distintos hechos delictivos y contravencionales en la ciudad.

En Manuel Iglesias al 200, los efectivos detuvieron a un hombre de 23 años que poseía una captura activa por robo desde mayo, requerida por el Juzgado Correccional de San Nicolás.

Horas más tarde, en la intersección de Almirante Brown y Miguel Porta, fue aprehendido otro joven de 23 años que tenía en su poder estupefacientes. La UFI Nº 11 tomó intervención, imputó al detenido por infracción a la Ley 23.737, y posteriormente el acusado recuperó su libertad.

En Oliveira Cézar y Uruguay, la policía arrestó a un hombre de 36 años sobre quien pesaba una captura activa por daño y rebeldía desde junio, también a requerimiento del Juzgado Correccional de San Nicolás.

Finalmente, durante la madrugada, en Pellegrini e Italia, fue aprehendido un masculino de 35 años por alterar el orden público en estado de ebriedad. Fue trasladado a la dependencia policial por infracción a la Ley Contravencional 8031/70 y quedó a disposición del Juzgado de Paz de San Pedro.

Los procedimientos forman parte de las tareas preventivas y operativas que se desarrollan diariamente en la ciudad.