Detuvieron a un hombre por comercialización de estupefacientes en Río Tala

En horas de la tarde de este martes, personal policial del Destacamento Río Tala llevó a cabo un procedimiento en calle Güemes s/n, donde se hizo efectiva una orden de detención sobre un hombre de 52 años.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 por comercialización de estupefacientes. El detenido fue trasladado a la comisaría local, donde permanece alojado a la espera de cupo para su derivación a una unidad penitenciaria.