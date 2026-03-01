Detuvieron a un hombre de 36 años por abuso sexual tras un allanamiento

Un hombre de 36 años fue detenido en la noche de este jueves en el marco de una causa por abuso sexual, tras una investigación iniciada a partir de la denuncia radicada por una mujer de 31 años en la Comisaría de la Mujer y la Familia San Pedro.

Personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO), luego de realizar tareas investigativas, logró establecer la identidad del sospechoso y solicitó la correspondiente orden de allanamiento, que fue otorgada por el Juzgado de Garantías N° 3 de San Nicolás en el marco de una causa caratulada como “Abuso sexual”.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle La Laguna al 2000, donde se procedió al secuestro de prendas de vestir de la víctima, un teléfono celular mencionado en la orden judicial y otros elementos de interés para la causa. En el lugar se efectivizó la detención del morador, quien fue trasladado a la dependencia policial y quedó alojado a la espera de prestar declaración indagatoria ante la Justicia.