Allanamiento: secuestran droga, un cargador y recuperan una bicicleta robada

En el marco de una investigación, personal del Gabinete Criminológico junto a efectivos de la SubDDI llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en Gomila al 100 de esta ciudad, por orden del Juzgado de Garantías.

Durante el procedimiento se logró el secuestro de 183 gramos de cogollos de marihuana, un cargador de arma calibre .22 y una bicicleta marca Olmo que había sido denunciada como robada días atrás por un vecino de 30 años. En el lugar fue aprehendida una mujer de 40 años. Intervino la fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa y la posterior libertad de la imputada.