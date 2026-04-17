Detienen a un hombre por robar luminarias de una vivienda deshabitada

Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) aprehendió en la mañana del día de ayer a un hombre de 60 años en calle Arnaldo al 800, acusado de haber sustraído elementos de una vivienda deshabitada.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto habría robado faroles de iluminación y una lámpara LED pertenecientes a un vecino de 61 años, sin ejercer violencia. Intervino la fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa y la posterior libertad del aprehendido.