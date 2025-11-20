Detienen a un adolescente que circulaba en moto con documentación apócrifa

Personal policial aprehendió esta mañana a un joven de 15 años en Laprida al 3900, luego de constatar que circulaba en una motocicleta 110 cc cuya documentación era apócrifa.

La UFI del Joven de San Nicolás tomó intervención en el caso y el adolescente fue notificado de la imputación por el delito de falsificación o adulteración material de documento. Posteriormente, quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.