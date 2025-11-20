Aprehenden a un joven con antecedentes tras robar dos reposeras de un auto estacionado

En la madrugada de hoy, personal policial de la Comisaría de San Pedro aprehendió a un hombre de 26 años, con frondosos antecedentes penales, en la intersección de Alvarado y Miguel Porta. El sujeto transportaba dos reposeras que, instantes antes, había sustraído sin ejercer violencia del interior de un automóvil estacionado en Chacabuco 275, propiedad de una mujer de 45 años.

Con la intervención de la UFI N.º 11, el detenido fue imputado por hurto y quedó a disposición de la Justicia. Las reposeras recuperadas fueron devueltas a su propietaria.