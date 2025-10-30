Canalweb San Pedro
Tránsito

Despiste en la Ruta 191: una camioneta volcó tras reventar un neumático

Redacción CWSP

En la noche de ayer, personal del Destacamento de Santa Lucía acudió al kilómetro 27 de la Ruta 191, tras un alerta recibido a través del 911. En el lugar, una camioneta Peugeot Partner, dominio AE543YF, protagonizó un despiste y vuelco.

El vehículo era conducido por un hombre de 69 años, que viajaba solo y resultó ileso. De acuerdo a los primeros informes, el reventón de un neumático delantero habría provocado la pérdida de control, terminando el rodado en la zona de préstamo. Solo se registraron daños materiales.