Despiste en la Ruta 191: una camioneta volcó tras reventar un neumático

En la noche de ayer, personal del Destacamento de Santa Lucía acudió al kilómetro 27 de la Ruta 191, tras un alerta recibido a través del 911. En el lugar, una camioneta Peugeot Partner, dominio AE543YF, protagonizó un despiste y vuelco.

El vehículo era conducido por un hombre de 69 años, que viajaba solo y resultó ileso. De acuerdo a los primeros informes, el reventón de un neumático delantero habría provocado la pérdida de control, terminando el rodado en la zona de préstamo. Solo se registraron daños materiales.