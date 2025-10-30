Accidente en Balcarce y Miguel Porta: un motociclista resultó con lesiones leves

En la mañana de hoy, personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro acudió a la intersección de Balcarce y Miguel Porta, tras un llamado al sistema de emergencias 911.

En el lugar se produjo una colisión entre una motocicleta 110 cc, conducida por un hombre de 58 años, y un automóvil guiado por otro masculino de la misma edad.

Como consecuencia del impacto, el motociclista fue asistido por SAME 107 y trasladado al Hospital Subzonal San Pedro, donde se determinó que presentaba lesiones de carácter leve.