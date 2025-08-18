Candela Vázquez brilló en Paraguay: oro y bronce en los Panamericanos Junior

La joven tenista sampedrina Candela Vázquez, recientemente destacada en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, fue recibida en el Estadio Municipal por el Secretario de Turismo, Cultura, Deportes y Educación, Mariano Arnal, y el Director de Deportes, Valentín Bravo. La deportista obtuvo la medalla de oro en dobles femenino y la medalla de bronce en singles, representando a la Argentina y dejando en lo más alto el nombre de San Pedro.

Desde la Municipalidad expresaron: “En nombre del Intendente Cecilio Salazar, felicitamos a Candela por este gran logro para el deporte local que reafirma aún más el compromiso de acompañar a los jóvenes atletas sampedrinos en sus trayectorias deportivas”.