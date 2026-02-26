Nuevo intento de robo en un criadero de Río Tala: días atrás ya habían sustraído pollos

Un nuevo episodio de inseguridad se registró el lunes por la noche en un criadero de pollos de Río Tala, ubicado en las inmediaciones de la estación de servicio Shell. Según se pudo reconstruir a través de cámaras de seguridad, cerca de las 22.30 un grupo de cinco jóvenes ingresó al predio con bolsas y mochilas, presuntamente con la intención de sustraer mercadería.

La maniobra fue frustrada cuando una persona vinculada a la seguridad del lugar advirtió la situación, lo que provocó la rápida huida de los intrusos, quienes abandonaron algunos elementos en el lugar. Desde el entorno del establecimiento señalaron que la semana pasada ya habían sufrido un robo, en el que se llevaron alrededor de 20 pollos, y vecinos expresaron su preocupación por la reiteración de hechos delictivos en la zona.

Fuente: Betty Rodríguez – INFO