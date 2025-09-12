Accidente de tránsito en Ayacucho y Bottaro dejó una joven con lesiones leves

En la noche de ayer, personal policial de la Estación de Policía Comunal San Pedro acudió a la intersección de calles Ayacucho y Bottaro, tras un accidente de tránsito registrado a raíz de un alerta al 911.

El siniestro involucró a un automóvil conducido por un hombre de 46 años, quien resultó ileso, y a una motocicleta guiada por un joven de 21 años, que tampoco sufrió heridas. Sin embargo, la acompañante del rodado menor, de 19 años, fue trasladada al hospital local donde recibió asistencia por lesiones de carácter leve.

La causa quedó en manos de la UFI N.º 7, que dispuso las notificaciones correspondientes bajo la carátula de lesiones culposas.