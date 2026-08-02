La línea 107 continúa fuera de servicio y el Municipio recuerda canales alternativos para emergencias médicas

La Municipalidad de San Pedro informó que la línea telefónica 107 continúa sin funcionar debido a inconvenientes ajenos a la administración local.

Ante esta situación, se recordó a la comunidad que, para solicitar asistencia médica de urgencia, se encuentran habilitados los números del Centro de Monitoreo y también la opción “Emergencias de Salud” disponible en la aplicación Basapp.

Desde el Municipio solicitaron a los vecinos utilizar estas vías alternativas hasta que el servicio telefónico sea restablecido, con el objetivo de garantizar una rápida atención ante cualquier emergencia médica.