Allanamientos en Arrecifes: secuestraron droga y aprehendieron a un sujeto por comercialización

Efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás llevaron a cabo en la tarde del miércoles un operativo que incluyó la interceptación de un individuo en la vía pública y la realización de dos órdenes de allanamiento en la localidad de Arrecifes, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes.

La causa es tramitada ante la UFI N° 1 de San Nicolás, a cargo de la Dra. María Verónica Marcantonio, quien solicitó las medidas judiciales correspondientes. Las mismas fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías N° 1 Departamental, a cargo del Dr. Román Parodi, con intervención de la Dra. María Eugenia Maiztegui, titular del Juzgado de Garantías N° 3 del mismo Departamento Judicial.

La investigación se inició en diciembre de 2025, a partir de una denuncia anónima recibida en la central de emergencias 911, que alertaba sobre un presunto punto de venta de drogas en un comercio ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Arrecifes.

A partir de ello, la agente fiscal comisionó a personal especializado, quienes mediante tareas de inteligencia y vigilancias encubiertas lograron constatar movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes, ajenos a la actividad comercial declarada.

Con el avance de las tareas investigativas, se logró identificar al principal sospechoso, quien efectivamente realizaba maniobras de venta de droga en el lugar. Asimismo, se reunieron elementos probatorios de relevancia que permitieron profundizar la pesquisa.

En el transcurso de la investigación, el comercio mencionado fue expuesto en redes sociales a través de un video en el que se observaba a una mujer ingresar al lugar y retirarse en evidente estado de intoxicación. Tras este hecho, el investigado cerró el local, pero habría cambiado la modalidad de venta de drogas.