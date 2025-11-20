Allanamientos por hurto y encubrimiento: secuestran evidencia y notifican a dos jóvenes

Ayer, personal del GTO de la Comisaría de San Pedro llevó adelante dos órdenes de allanamiento en distintos domicilios de la ciudad, en el marco de una investigación por hurto y encubrimiento.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron vestimenta utilizada en el hecho y demás material de interés para la causa. Además, fueron notificados e imputados dos jóvenes de 18 y 23 años, señalados en la investigación.

La causa quedó bajo la intervención de la UFI N.º 11 de San Pedro, que continuará con las actuaciones correspondientes.