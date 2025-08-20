Aprehendieron a un joven por amenazar con un arma blanca a su madre

En la tarde de ayer, personal policial acudió a un llamado de emergencia al 911 y, tras un rápido accionar en Cruz Rojas al 800, procedió a la aprehensión de un joven de 23 años. El sujeto fue sorprendido en la vía pública portando un arma blanca, con la que momentos antes había amenazado de muerte a su madre de 41 años.

La víctima recibió asistencia en la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde solicitó medidas cautelares. En tanto, el joven quedó alojado en el sector de calabozos, imputado por la causa que investiga la Fiscalía local, a la espera de ser remitido a sede judicial.