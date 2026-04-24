Certificado Único de Discapacidad: qué enfermedades contempla y cómo tramitarlo

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento oficial y gratuito que acredita la condición de discapacidad en todo el país y permite acceder a múltiples derechos, como cobertura integral de salud, transporte público gratuito y distintos beneficios sociales. Su otorgamiento no depende solo del diagnóstico, sino del impacto que la condición tiene en la vida cotidiana de la persona, tras una evaluación realizada por una junta médica interdisciplinaria.

En cuanto a las patologías, el CUD no establece una lista cerrada de enfermedades, sino que contempla diversas condiciones que pueden generar discapacidad. Entre ellas se incluyen trastornos motores (como parálisis, amputaciones o enfermedades neuromusculares), discapacidades sensoriales (ceguera, baja visión, sordera), discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo (como síndrome de Down o autismo), así como también afecciones psicosociales vinculadas a la salud mental. Además, pueden considerarse enfermedades crónicas que afecten sistemas como el respiratorio, cardiovascular, renal o digestivo, siempre que limiten significativamente la autonomía de la persona.

Para obtener el certificado, los interesados deben reunir documentación médica actualizada, solicitar un turno en la Junta Evaluadora correspondiente a su domicilio y presentarse a una evaluación. Allí se determina si corresponde o no la emisión del CUD, que tiene validez nacional.

Este certificado resulta clave para garantizar el acceso a derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, ya que habilita prestaciones médicas, rehabilitación, apoyos educativos y otros beneficios contemplados por la legislación vigente.