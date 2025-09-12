San Pedro y Río Tala: tres detenidos en una jornada marcada por hechos de violencia familiar

En la jornada de ayer, efectivos policiales intervinieron en distintos episodios de violencia familiar registrados en San Pedro y en la localidad de Río Tala, que finalizaron con la aprehensión de tres hombres.

En un domicilio de calle San Lorenzo al 800, un hombre de 40 años fue detenido tras agredir físicamente a su hermana de 28. La víctima recibió asistencia en la Comisaría de la Mujer, mientras que el agresor quedó imputado por Lesiones Leves a disposición de la UFI N.º 7.

Horas más tarde, en calle Bozzano al 1200, la policía detuvo a un hombre de 32 años que había golpeado en la vía pública a su ex pareja, de 29. La mujer fue atendida en el hospital y en la Comisaría de la Mujer, donde se constató que sufrió lesiones leves. El agresor fue notificado por el mismo delito y puesto a disposición de la Justicia.

En tanto, en Río Tala, personal del destacamento local detuvo a un joven de 19 años que, tras una discusión con su pareja, amenazó con un arma blanca a su madre de 40 años, quien intentó intervenir en el conflicto. La víctima no sufrió lesiones y no radicó denuncia, aunque el acusado quedó igualmente a disposición de la fiscalía interviniente.

Los tres casos quedaron bajo investigación de la UFI N.º 7 de San Pedro.