Detuvieron a un hombre por un robo agravado

En la jornada de ayer, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) concretó la detención de un hombre de 32 años acusado de ser el autor de un hecho de robo agravado. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías de San Nicolás, tras las tareas investigativas que permitieron reunir elementos suficientes para señalarlo como responsable.

El operativo se llevó a cabo en la intersección de calles Tucumán y Bottaro, donde efectivos del GTO interceptaron al sospechoso y lo trasladaron a la dependencia policial. Allí se cumplieron las notificaciones legales correspondientes, quedando alojado y a disposición de la UFI N.º 7 de San Pedro, que interviene en la causa.