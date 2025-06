Violencia e intimidación: un detenido tras denuncia de su ex pareja

Una mujer de 59 años denunció haber sido víctima de amenazas por parte de su ex pareja, en un hecho ocurrido en la vía pública, donde el hombre le habría realizado señas intimidatorias. Además, la denunciante manifestó que su ex esposo posee un arma de fuego, aunque no fue exhibida ni utilizada durante el incidente.

A raíz de la denuncia, se iniciaron actuaciones bajo la carátula de “Amenazas”, con intervención de la UFI N°11 y el Juzgado de Garantías N°3. Este lunes, en el marco de la investigación, se realizó un allanamiento en el domicilio del imputado, que culminó con su detención. La denunciante no solicitó asistencia, pero se evalúan medidas de resguardo.