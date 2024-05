[Video] Caso Nouet: 7 allanamientos sin detenidos por el momento

En relación a la causa en la que se investiga el homicidio de Sandra Nouet, el personal de la DDI y EPC local ha llevado a cabo las primeras tareas de investigación. Según distintos testimonios obtenidos, se ha centrado en la hipótesis de que el ataque al domicilio de la víctima podría estar relacionado con algún conflicto existente entre un conviviente de Nouet y personas de mal vivir vinculadas a la venta de drogas.

En este sentido, se ha obtenido información sobre dos personas que, aunque no tienen un vínculo establecido entre sí, podrían estar relacionadas con el hecho de forma individual. Como resultado, se han emitido órdenes de allanamiento para un total de siete domicilios en esta ciudad. Estas medidas se llevaron a cabo hoy a partir de las 06:00 horas.

Lamentablemente, durante los allanamientos no se logró encontrar el arma empleada ni ningún otro elemento de interés. Además, no se pudo dar con la presencia de los investigados. Sin embargo, se secuestraron teléfonos celulares, armas de fuego de fabricación casera e ínfimas cantidades de marihuana. Hasta el momento, no hay detenidos, aprehendidos ni demorados en relación con el caso.

La investigación continúa, y se están recibiendo nuevos testimonios y realizando otras tareas para esclarecer este trágico suceso.