La deportista de San Pedro competirá en la categoría Nacra 17 de la vela, la misma categoría en la que fue campeón Santiago Lange en 2016. Justamente, Bosco y Mateo Majdalani le ganaron a Lange el selectivo interno clasificatorio a París 2024.

Eugenia Bosco y sus primeros JJ.OO.: “Siempre es lindo soñar con la medalla, vamos a hacer todo lo posible por ganarla”

La deportista de San Pedro competirá en la categoría Nacra 17 de la vela, la misma categoría en la que fue campeón Santiago Lange en 2016. Justamente, Bosco y Mateo Majdalani le ganaron a Lange el selectivo interno clasificatorio a París 2024.

junio 18, 2024

Eugenia Bosco y Mateo Majdalani, representantes argentinos en Nacra 17 en los Juegos Olímpicos de París. – Instagram –

Por Gastón M. Luppi, de la redacción de DIB

La vela es carta fuerte para las delegaciones argentinas en los Juegos Olímpicos. Es el segundo deporte que más medallas le dio a Argentina en la historia, y por lejos es el que más aportó al medallero en los últimos 28 años: ocho preseas, entre ellas el oro de Santiago Lange y Cecilia Carranza Saroli en Río de Janeiro 2016, en la categoría Nacra 17.

En París 2024, Argentina dirá presente nuevamente en Nacra 17, pero ya sin Lange. El año pasado, el ganador de una medalla de oro y dos de bronce en siete Juegos Olímpicos afrontó un selectivo interno junto a su nueva compañera Victoria Travascio pero el mano a mano fue para la embarcación de Eugenia Bosco y Mateo Majdalani.

Bosco es de San Pedro y acaba de cumplir 27 años. En 2017 navegaba Nacra 17 cuando Majdalani le propuso hacer campaña juntos rumbo a los Juegos de Tokio. Majdalani fue pieza clave en el equipo de Lange y Carranza Saroli ganador de la medalla de oro en 2016 y al año siguiente decidió hacer su propio camino.

Eugenia Bosco, de San Pedro, competirá en los Juegos Olímpicos de París 2024. – COA –

“Cuando Mateo me llamó, yo tenía 20 años”, le cuenta Bosco a la agencia DIB. “Navegaba y también estudiaba Ingeniería en la UBA, pero las dos cosas a la vez me estaba resultando complicado y tampoco estaba muy enganchada con la carrera”, recuerda Bosco, que sintetiza: “En mi casa siempre estuvo la premisa de hacer las cosas al 100%, nada por la mitad. No me sentía cómoda navegando y estudiando, me parecía que estaba haciendo todo a medias. Fue así que decidí dedicarme 100 por 100 a navegar”.

En 2017, el horizonte estaba puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio. “Las cosas no se dieron”, dice Bosco, y para Japón se clasificaron Lange y Carranza Saroli. Bosco y Majdalani fueron a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde lograron la medalla de oro. “Sin clasificar a Tokio, analizamos y decidimos que queríamos seguir rumbo a París. Fue un esfuerzo muy grande porque nos mudamos a Europa para poder hacer una mejor campaña”. No fue una apuesta sencilla. “Fue todo un replanteo, pero veníamos trabajando bien. Cuando sabés que ya se te va a dar, si no es ahora, será en cuatro años…”.

En ese camino hacia París no estuvieron solos. Es que junto a ellos, la dupla de Lange y Travascio perseguía el mismo objetivo. Así, la competencia por una plaza no solo fue contra otros países. Además, debían ser la mejor embarcación argentina. Y lo lograron en agosto de 2023, en el Mundial de Vela que se desarrolló en Países Bajos.

En acción, Eugenia Bosco y Mateo Majdalani. – Instagram –

“Fue un año intenso”, resume Bosco. “Obviamente, estaba todo bien entre nosotros, fue una competencia sana y la llevamos muy bien. Pero obviamente queríamos ganar. Lo dimos todos, fueron meses que más allá de los campeonatos había que competir internamente, fue mucho peso encima”. Y aclara: “No sé si fue estresante, fue intenso”.

Sin París, Lange le puso fin a su carrera a los casi 62 años. “Sin culpas y sin cargos, obvio. Él decidió ponerle un punto”, explica Bosco, que reitera: “Creo que todos lo llevamos bien”.

La clasificación olímpica de Eugenia Bosco y Mateo Majdalani

Bosco y Majdalani lograron la clasificación olímpica en agosto de 2023, casi un año antes de los Juegos. Por entonces, solo “Los Pumas” y la nadadora Macarena Ceballos habían logrado una plaza en París; hoy son más de cien los clasificados.

“Clasificar con tiempo te da mucha tranquilidad y te permite encarar la pretemporada de otra manera, te podés enfocar 100% en los Juegos. Hicimos mucho trabajo físico, probando materiales, entrenamos todo. Pero sobre todo, da mucho alivio: nuestro objetivo eran los Juegos Olímpicos y la presión de la clasificación estaba”.