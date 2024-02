En horas cercanas al mediodía, dos automóviles colisionaron por causas que se tratan de establecer. Uno de ellos giró algunos grados sobre su eje y por lo que se pude ver, es el que sufrió mas daños estructurales. En tanto que no se registraron lesionados por lo que no hizo falta la intervención de la policía, ni del SAME.

Ambos conductores resolvieron la cuestión por intermedio de sus seguros, por los daños materiales.